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Голкипер «ПСЖ» Рико признался, что в больнице похудел на 20 килограммов

Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико сообщил, что во время нахождения в больнице потерял 20 килограммов веса. В конце прошлого сезона футболист получил серьезную травму головы после падения с лошади.

«Я похудел на 20 килограммов. Мой вес составляет 92 килограмма, а потом он снизился до 73. Сейчас я вешу 88 килограммов. Я следую указаниям врачей, в том числе тех, кто спас мне жизнь», — цитирует Рико приводит COPE.

30-летний футболист провел за «ПСЖ» 24 матча, в которых пропустил 16 голов. Парижане на данный момент лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
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 7
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П
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