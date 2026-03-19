L'Equipe: конкурент Сафонова по «ПСЖ» Шевалье может перейти в «Тоттенхэм»
Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть клуб этим летом, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в 24-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм», который уже несколько месяцев ищет нового вратаря и видит в Шевалье хорошо подходящего под требования команды кандидата.
Отмечается, что, помимо лондонцев, есть еще несколько клубов, которые изучали возможность потенциального летнего трансфера француза.
Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025 года. Последний раз он играл за парижан 23 января 2026-го в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Осера» (1:0). После этого 11 матчей подряд в стартовом составе команды провел российский голкипер Матвей Сафонов.
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15
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16
|Ницца
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17
|Труа
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|ПСЖ – Ренн
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|Труа – Париж
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