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19 марта, 06:34

L'Equipe: конкурент Сафонова по «ПСЖ» Шевалье может перейти в «Тоттенхэм»

Алина Савинова

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть клуб этим летом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в 24-летнем футболисте заинтересован «Тоттенхэм», который уже несколько месяцев ищет нового вратаря и видит в Шевалье хорошо подходящего под требования команды кандидата.

Отмечается, что, помимо лондонцев, есть еще несколько клубов, которые изучали возможность потенциального летнего трансфера француза.

Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025 года. Последний раз он играл за парижан 23 января 2026-го в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Осера» (1:0). После этого 11 матчей подряд в стартовом составе команды провел российский голкипер Матвей Сафонов.

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Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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10
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11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
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