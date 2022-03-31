Голкипер «ПСЖ» Доннарумма готов вернуться в чемпионат Италии

Голкипер «ПСЖ» Доннарумма хочет вернуться в серию А

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма скучает по чемпионату Италии и готов рассмотреть варианты с возвращением в серию А, передает Football Italia.

По данным источника, вратарь недоволен ротацией с Кейлором Навасом и критикой после его ошибки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Милан» не планирует возвращать Доннарумму, а «Интер», скорее всего, купит голкипера «Аякса» Андре Онану этим летом.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах за «ПСЖ» и пропустил 17 мячей. Контракт 23-летнего итальянца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.