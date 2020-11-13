Голкипер «Ниццы» рассказал о депрессии из-за потери места в составе

Голкипер «Ниццы» Йоан Кардиналь признался, что у него была депрессия. Француз испытывал проблемы после того, как проиграл место в состсаве Вальтеру Бенитесу.

— У меня была небольшая депрессия, — цитирует Telefoot Кардиналя. — Но тогда я все это скрывал. Об этом знала только моя мама, она чувствовала это, и, к счастью, всегда была рядом со мной. Тогда я закрылся и сидел дома, никого не хотел видеть, ссорился с женой без какой-либо причины. Она рассказывала мне что-то, но все, что она мне говорила, я не воспринимал правильно. Я не хотел ни с кем разговаривать, никого видеть, хотелось просто остаться наедине с собой.