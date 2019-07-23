Голкипер "Монако" перешел в "Лорьян"

Голкипер "Монако" Поль Нарди продолжит карьеру в "Лорьяне". Игрок уже присоеднился к новой команде, сообщает официальный сайт "монегасков".

25-летний Нарди перешел в "Монако" в 2014 году, но так и не смог закрепиться в основном составе. Клуб отдавал его в аренду в "Нанси" и "Ренн". Последнее время Нарди выступал в Бельгии за "Брюгге", где за три сезона провел 81 матч.