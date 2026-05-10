Сафонов остался в запасе на матч «ПСЖ» против «Бреста» в Лиге 1

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени. Ворота хозяев будет защищать Ренато Марин.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин испытывал проблемы с икроножными мышцами и почти не тренировался после первой игры с «Баварией» (5:4) в полуфинале Лиги чемпионов. 2 мая Сафонов пропустил встречу 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), однако через четыре дня полностью отыграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенцев (1:1).

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 24 матча во всех турнирах, в 11 из которых сохранил ворота «ПСЖ» в неприкосновенности.

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