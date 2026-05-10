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Сафонов остался в запасе на матч «ПСЖ» против «Бреста» в Лиге 1

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени. Ворота хозяев будет защищать Ренато Марин.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин испытывал проблемы с икроножными мышцами и почти не тренировался после первой игры с «Баварией» (5:4) в полуфинале Лиги чемпионов. 2 мая Сафонов пропустил встречу 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), однако через четыре дня полностью отыграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенцев (1:1).

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 24 матча во всех турнирах, в 11 из которых сохранил ворота «ПСЖ» в неприкосновенности.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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