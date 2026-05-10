Сафонов остался в запасе на матч «ПСЖ» против «Бреста» в Лиге 1
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом».
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени. Ворота хозяев будет защищать Ренато Марин.
Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин испытывал проблемы с икроножными мышцами и почти не тренировался после первой игры с «Баварией» (5:4) в полуфинале Лиги чемпионов. 2 мая Сафонов пропустил встречу 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), однако через четыре дня полностью отыграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенцев (1:1).
В сезоне-2025/26 Сафонов провел 24 матча во всех турнирах, в 11 из которых сохранил ворота «ПСЖ» в неприкосновенности.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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