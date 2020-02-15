Гол с передачи Головина принес «Монако» победу над «Монпелье»
«Монако» обыграл «Монпелье» в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч забил Ислам Слимани с передачи Александра Головина.
Монегаски одержали третью победу кряду и поднялись на 5-е место в таблице, опередив «Страсбур» и «Монпелье».
Чемпионат Франции
Лига 1
25 тур
«Монако» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)
Гол: Слимани, 52.
«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин (Хенрикс, 87), Фофана, Йоветич (Бальде, 75), Бен Йеддер, Слимани.
«Монпелье»: Берто, Суке, Конгре, Илтон, Молле, Ле Таллек, Шотар (Юн Иль Лок, 64), Ферри, Саванье (Камара, 79), Ристич (Бутобба, 86), Лаборд.
Предупреждения: Слимани, 22. Саванье, 54. Ле Таллек, 86.
Судья: Бюке (Франция).
14 февраля. Монако. Стадион «Луи II».
«Монако» вышел вперед в игре с «Монпелье». Слимани удачно замкнул подачу Головина ?https://t.co/tv8zLtWHGK pic.twitter.com/bhLXviRwjb— Матч ТВ (@MatchTV) February 14, 2020