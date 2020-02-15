Гол с передачи Головина принес «Монако» победу над «Монпелье»

«Монако» обыграл «Монпелье» в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч забил Ислам Слимани с передачи Александра Головина.

Монегаски одержали третью победу кряду и поднялись на 5-е место в таблице, опередив «Страсбур» и «Монпелье».

Чемпионат Франции

Лига 1

25 тур

«Монако» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)

Гол: Слимани, 52.

«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин (Хенрикс, 87), Фофана, Йоветич (Бальде, 75), Бен Йеддер, Слимани.

«Монпелье»: Берто, Суке, Конгре, Илтон, Молле, Ле Таллек, Шотар (Юн Иль Лок, 64), Ферри, Саванье (Камара, 79), Ристич (Бутобба, 86), Лаборд.

Предупреждения: Слимани, 22. Саванье, 54. Ле Таллек, 86.

Судья: Бюке (Франция).

14 февраля. Монако. Стадион «Луи II».