Гол Рипара принес «Ниму» победу над «Монпелье»

«Монпелье» проиграл «Ниму» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 1:0. Единственный мяч встречи забил Рено Рипар.

«Монпелье» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у «Нима» 8 очков и 10-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Монпелье» — «Ним» — 0:1 (0:0)

Гол: Рипар, 84.

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Мендеш (Мавидиди, 87), Суке (Самбия, 82), Ле Таллек (Шотар, 82), Ферри (Ойонго, 75), Ристич (Молле, 75), Саванье, Делор, Лаборд.

«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер, Мелинг, Бриансон, До, Ферхат, Кубас, Фомба, Рипар, Денки (Ру, 63).

Предупреждения: Бриансон, 34. Суке, 43. Саванье, 89.

Судья: Мийо.

4 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».