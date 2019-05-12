Гол Реми принес "Лиллю" победу над "Бордо"

"Лилль" обыграл "Бордо" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.

"Лилль" с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. "Бордо" с 38 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

"Лилль" – "Бордо" – 1:0 (1:0)

Гол: Реми, 27.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Сумаре, Реми (Руй Фонте, 69), Бамба, Пепе (Араужу, 90+5), Иконе (Тиагу Майа, 79).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Паблу, Кунде, Плашил, Юссуф (Камано, 64), Отавиу, Адли (Лоттен, 75), Башич (Бенраху, 71), Бриан.

Предупреждения: Плашил, 29. Адли, 32. Реми, 47. Сумаре, 59. Башич, 62. Отавиу, 77.

Удаление: Паблу, 88.

Судья: Лесаж (Франция).

12 мая. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

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