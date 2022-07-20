Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть в товарищеском матче клуб из Японии

«ПСЖ» 20 июля провел товарищеский матч против японского клуба «Кавасаки». Парижане выиграл со счетом 2:1.

Счет в матче открыл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. А победной мяч в составе парижан на счету молодого форварда Арно Калимуэндо.

В следующем матче японского турне «ПСЖ» 23 июля сыграет с клубом «Урава Ред Даймондс».