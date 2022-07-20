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Сегодня, 15:48

Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть в товарищеском матче клуб из Японии

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» 20 июля провел товарищеский матч против японского клуба «Кавасаки». Парижане выиграл со счетом 2:1.

Счет в матче открыл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. А победной мяч в составе парижан на счету молодого форварда Арно Калимуэндо.

В следующем матче японского турне «ПСЖ» 23 июля сыграет с клубом «Урава Ред Даймондс».

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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