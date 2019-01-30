Гол Головина не спас "Монако" от вылета из Кубка лиги

"Монако" в серии пенальти проиграл "Генгаму" в матче 1/2 финала Кубка французской лиги. Рони Лопеш и Александр Головин забили два гола в ворота бретонской команды в первом тайме несмотря на то, что монегаски играли в меньшинстве из-за удаления экс-полузащитника Вильяма Венкера в самом начале встречи. Красно-черные во второй половине встречи сравняли счет благодаря голам Маркуса Тюрама и Александра Менди, и судьба путевки в финал решилась в серии одиннадцатиметровых.

Кубок французской лиги

1/2 финала

"Генгам" - "Монако" - 2:2 д.в. (0:2, 2:0, 0:0). Пенальти - 5:4

Голы: Рони Лопеш, 18 (0:1). Головин, 24 (0:2). Менди, 46 (1:2). Тюрам, 55 (2:2).

Серия пенальти: Фабрегас - 0:1. Роделен - 1:1. Балло-Туре - 1:2. Ру - 2:2. Жемерсон - 2:3. Эбоа Эбоа - 2:3 (вратарь). Хенрикс - 2:3 (вратарь). Ребошу - 3:3. Глик - 3:3 (вратарь). Тюрам - 3:3 (вратарь). Сидибе - 3:4. Фири - 4:4. Диоп - 4:4 (штанга). Коко - 5:4.

"Генгам": Юнссон (Кайар, 90+4), Коко, Траоре, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Фири, Блас, Менди (Ру, 76), Ндонг (Роделен, 46), Тюрам.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс, Рони Лопеш (Сидибе, 73), Фабрегас, Венкер, Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам-Юльен, 80).

Предупреждения: Ндонг, 39. Балло-Туре, 61.

Удаление: Венкер, 14.

Судья: Бризар.

29 января. Генгам. Стадион "Рудуру".