Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"

"Лион" переиграл "Генгам" в матче 25-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил капитан "ткачей" Набиль Фекир.
Чемпионат Франции
Лига 1
25-й тур
"Лион" - "Генгам" - 2:1 (2:1)
Голы: Террье, 15 (1:0). Эбоа Эбоа, 21 (1:1). Фекир, 35 (2:1).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Ф.Менди, 61), Дюбуа, Марсал, Фекир, Тузар, Ауар, Дембеле (Депай, 79), Б.Траоре (Корне, 73), Террье.
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (До, 89), Коко, Блас (Бенезе, 66), Фири, Тюрам, А.Менди (Ру, 66).
Предупреждения: Марсал, 28. Б.Траоре, 67. Эбоа Эбоа, 84.
Судья: Готье.
15 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".
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