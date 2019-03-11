Гол Балотелли принес "Марселю" победу над "Ниццей"

"Марсель" обыграл "Ниццу" в матче 28-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч своей бывшей команде забил нападающий Марио Балотелли.

"Марсель" набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Отставание от третьего "Лиона" составляет 3 очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Марсель" - "Ницца" - 1:0 (0:0)

Гол: Балотелли, 61.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Товен (Пайет, 85), Сансон, Лопес (Радоньич, 85), Б.Сарр, Камара, Балотелли (Стротман, 75), Жермен, Окампос.

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Бюрнер, 29), М.Сарр, Эрелль, Аталь, Вальтер (Сиприен, 67), Макенго, Ле Мелу, Тамез (Сако, 78), Сен-Максимен.

Предупреждения: Окампос, 58. Камара, 69. Эрелль, 90.

Судья: Бастьен.

10 марта. Марсель. Стадион "Велодром".