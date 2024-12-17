Globo: владелец «Монако» Рыболовлев хочет купить бразильский клуб

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев заинтересован в покупке бразильского клуба «Васко да Гама», сообщает Globo.

По информации источника, россиянин является одним из трех претендентов на клуб. Также в покупке заинтересованы Эвангелос Маринакис, который уже владеет «Олимпиакосом» и «Ноттингем Форест», и Андреа Радриццани, ранее имевший отношение к «Лидсу» и «Сампдории».

Рыболовлев стал владельцем «Монако» в 2011 году. В январе этого года французские СМИ сообщали, что 58-летний российский предприниматель готов продать команду. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).