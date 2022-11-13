Тренер сборной Франции Дешам рассказал о своих планах на Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих планах на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — тот нападающий, которому нужна свобода. Я предоставлю ему эту свободу. Но у него будут оборонительные обязательства, пускай и меньше, чем у футболистов, которые играют в полузащите и обороне. На самом высоком уровне мы не можем позволить себе терять игрока, когда действуем без мяча», — цитирует французского специалиста Telefoot.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции попала в одну группу с Австралией, Данией и Тунисом.

22 ноября в Эль-Вакре команда Дидье Дешама сыграет против австралийцев.