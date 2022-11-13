Тренер сборной Франции Дешам рассказал о своих планах на Мбаппе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих планах на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе — тот нападающий, которому нужна свобода. Я предоставлю ему эту свободу. Но у него будут оборонительные обязательства, пускай и меньше, чем у футболистов, которые играют в полузащите и обороне. На самом высоком уровне мы не можем позволить себе терять игрока, когда действуем без мяча», — цитирует французского специалиста Telefoot.
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции попала в одну группу с Австралией, Данией и Тунисом.
22 ноября в Эль-Вакре команда Дидье Дешама сыграет против австралийцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 1
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|2 : 1
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|2 : 1
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|5 : 0
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|2 : 1
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 1
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|2 : 2
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|1 : 1
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2