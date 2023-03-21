Дешам о капитанской повязке Мбаппе: «Килиан подходит по всем пунктам»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил назначение капитаном команды Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн — вице-капитан. Килиан подходит по всем пунктам и готов взять на себя эту ответственность. Он ключевой элемент как на поле, так и внутри команды», — цитирует Дешама Telefoot.

Предыдущим капитаном сборной был Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.