Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Клермоном» в матче 31-го тура лиги 1 высказался о взаимодействии нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

«Проблема в том, что многие не слушают, — приводит слова Почеттино GFFN. — Я с самого начала сезона говорил, что для этой химии и для создания связей нужно время. Не только на поле, но и в раздевалке. Обстоятельства хорошо известны: сезон начался после чемпионата Европы и Кубка Америки, а затем каждый месяц игроки пропускали по две недели. Нам не хватало их«.

По словам тренера, в ближайшие недели парижскому клубу предстоит провести много работы.

«Ситуация улучшается. Я не оправдываюсь и с пониманием отношусь к этим ожиданиям, но обстоятельства действительно были очень тяжелыми», — сказал он.

В прошедшей встрече Неймар и Мбаппе оформили по хет-трику, а Месси отдал три результативные передачи.

После 31 тура лиги 1 «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Клермон» с 28 баллами располагается на 17-й позиции.