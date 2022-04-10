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Почеттино — о Месси, Неймар и Мбаппе: «Я с самого начала сезона говорил, что нужно время»

Почеттино высказался о взаимодействии Месси, Неймара и Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Клермоном» в матче 31-го тура лиги 1 высказался о взаимодействии нападающих команды Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

«Проблема в том, что многие не слушают, — приводит слова Почеттино GFFN. — Я с самого начала сезона говорил, что для этой химии и для создания связей нужно время. Не только на поле, но и в раздевалке. Обстоятельства хорошо известны: сезон начался после чемпионата Европы и Кубка Америки, а затем каждый месяц игроки пропускали по две недели. Нам не хватало их«.

По словам тренера, в ближайшие недели парижскому клубу предстоит провести много работы.

«Ситуация улучшается. Я не оправдываюсь и с пониманием отношусь к этим ожиданиям, но обстоятельства действительно были очень тяжелыми», — сказал он.

В прошедшей встрече Неймар и Мбаппе оформили по хет-трику, а Месси отдал три результативные передачи.

После 31 тура лиги 1 «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Клермон» с 28 баллами располагается на 17-й позиции.

Франция. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:6
ПСЖ
Голы
Неймар, 6 (0:1), Мбаппе, 19 (0:2), Доссу, 42 (1:2), Неймар, 71 (1:3), Мбаппе, 74 (1:4), Мбаппе, 80 (1:5), Неймар, 83 (1:6)
Клермон Фут
Десма Биллонг (Ожье, 90) Менди Зедадка Сейду Кауи (Кьей, 67) Маньин Бертомье (Да Кунья, 67) Доссу (Аллевина, 66) Гастьен Байо (Бускетс, 84)
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дина Эбимбе, 86) Кимпембе (Керер, 79) Серхио Рамос Нуну Мендеш (Бернат, 85) Верратти (Мишу, 85) Данилу Перрейра Гей (Вейналдум, 67) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Гастьен 70’  -  Неймар 53’
Судьи
Ваттеллье (Франция)
Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/mauricio-pochettino-explains-delayed-connection-between-psg-front-three/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Неймар Сантос
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бордо» разгромил «Метц» в чемпионате Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 1 : 6
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
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Монако

 18
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Мартен Террье

Ренн

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Клермон Фут

 26 1 8
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