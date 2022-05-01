Почеттино сравнил Месси с Марадоной: «Они на одном уровне»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил форварда парижан Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Обсуждая Месси, мы говорим о необычном игроке. Он находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» был большой переменой, в которой был необходим процесс адаптации. Определенные обстоятельства не позволяли ему чувствовать себя так же комфортно, как в «Барселоне», где он провел много лет. Оценивать Месси таким образом неправильно. Я не сомневаюсь в его качествах. Следующий сезон будет совершенно другим», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» перед сезоном 2021/22, проведя в системе каталонского клуба 21 год.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел за парижский клуб 31 матч, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.