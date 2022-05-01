Почеттино сравнил Месси с Марадоной: «Они на одном уровне»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил форварда парижан Лионеля Месси с Диего Марадоной.
«Обсуждая Месси, мы говорим о необычном игроке. Он находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» был большой переменой, в которой был необходим процесс адаптации. Определенные обстоятельства не позволяли ему чувствовать себя так же комфортно, как в «Барселоне», где он провел много лет. Оценивать Месси таким образом неправильно. Я не сомневаюсь в его качествах. Следующий сезон будет совершенно другим», — цитирует Почеттино RMC Sport.
Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» перед сезоном 2021/22, проведя в системе каталонского клуба 21 год.
В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел за парижский клуб 31 матч, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
4
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
5
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
6
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
7
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|
12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|
14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|
15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|
16
|Клермон Фут
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|
17
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|3 : 3
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|2 : 2
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|2 : 0
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|28
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3