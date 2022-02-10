Почеттино: «Рассчитываем на то, что Неймар сыграет с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего команды Неймара от травмы.

«Рассчитываем на то, что Неймар сыграет с «Реалом», — приводит слова Почеттино Marca. — Все большие футболисты хотят принимать участие в важных матчах. Он знает, каково это — приехать на такую встречу с повреждением. Неймар достаточно зрелый футболист для того, чтобы направить свою энергию в нужное русло и сыграть, когда будет в лучших для этого кондициях».

Первый матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 играх за парижскую команду.