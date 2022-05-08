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Почеттино об итогах сезона для «ПСЖ»: «Главной задачей было выиграть Лигу чемпионов, но мы не добились этого»

Почеттино подвели итоги сезона-2021/22 для «ПСЖ»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги уходящего сезона-2021/22.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то тяжело оценивать... Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», — приводит слова L'Equipe Почеттино.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей (1:0, 1:3) и завершил выступление на турнире.

23 апреля, в матче 34-го тура лиги 1 команда Почеттино сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и досрочно стала чемпионом Франции. Это 10-е подряд чемпионство команды.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-psg-n-a-pas-d-opinion-sur-son-absence-aux-trophees-unfp/1331762

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 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
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 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
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 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
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 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
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 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
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