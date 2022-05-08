Почеттино об итогах сезона для «ПСЖ»: «Главной задачей было выиграть Лигу чемпионов, но мы не добились этого»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги уходящего сезона-2021/22.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то тяжело оценивать... Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», — приводит слова L'Equipe Почеттино.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей (1:0, 1:3) и завершил выступление на турнире.

23 апреля, в матче 34-го тура лиги 1 команда Почеттино сыграла вничью с «Лансом» (1:1) и досрочно стала чемпионом Франции. Это 10-е подряд чемпионство команды.