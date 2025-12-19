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19 декабря 2025, 16:10

Энрике — о переломе Сафонова: «У него сильный характер, он восстановится быстрее обычного»

Алина Савинова
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что в клубе не до конца понимают, каким образом вратарь Матвей Сафонов получил перелом руки.

26-летний голкипер травмировался в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1), который прошел 17 декабря в Катаре. В этом матче Сафонов отбил четыре удара в послематчевой серии и стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.

«Я не могу ничего объяснить. Это невероятно, но сам игрок не понимает, как это произошло. Мы думаем, что это на третьем пенальти он сделал странное движение. У него перелом. Невероятно, как все игроки, включая Сафонова, готовы помогать команде. Именно такой настрой мы и хотим видеть», — приводит RMC Sport слова Энрике.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и установил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

Тренер считает, что сильный характер Сафонова позволит футболисту восстановиться быстрее обычного.

«Негативные моменты позволяют многому научиться. Он отлично играл в последних матчах. Жизнь говорит ему, что нужно отдохнуть и восстановиться. С его менталитетом он восстановится быстрее обычного. У него сильный характер», — добавил специалист.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Вместе с французской командой он завоевал шесть трофеев. В сезоне-2025/26 российский голкипер провел четыре матча за парижан во всех турнирах.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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