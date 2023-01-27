Гальтье — о возможном уходе Наваса: «На сегодняшний день решение не принято»

Главный тренер «ПСЖ» Кристофер Гальтье прокомментировал возможный уход из команды вратаря Кейлора Наваса.

«Кейлор — отличный игрок. Он образцово выполняет свою работу с начала сезона. Я полностью доверяю ему. Есть то, что он чувствует, и руководство и президент прислушиваются к тому, что он хочет сделать. Мы увидим реальное состояние команды на следующий день после окончания трансферов. Из-за того, какой Навас человек и какова его карьера, мы должны уважать его и прислушиваться к нему. На сегодняшний день решение не принято», — приводит слова Гальтье L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 36-летний голкипер сообщил руководству «Ноттингема», что готов перейти в команду.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 2 матча и пропустил 1 мяч.