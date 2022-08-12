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Гальтье не рассчитывает на Икарди: «Я не хочу работать с 25 игроками»

Гальтье заявил, что «ПСЖ» не рассчитывает на Икарди
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о ситуации с нападающим Мауро Икарди. По его словам, парижский клуб не рассчитывает на 29-летнего аргентинца.

«В начале недели я встретился с Икарди и сообщил, что «ПСЖ» хочет еще сильнее сократить состав, — приводит слова Гальтье RMC Sport. — Я не хочу работать с 25 игроками. Невозможно держать такое количество игроков. В последние сезоны у Икарди было очень мало игрового времени«.

Тренер считает, что нападающему нужно перезапустил карьеру.

«Это в интересах не только Икарди, но и «ПСЖ». Мауро нужна команда, где он сможет проявить свои качества. Но последние два года действительно получились сложными для него», — сказал он.

Напомним, что Икарди не попал в заявку парижан на матч 1-го тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-christophe-galtier-invite-tres-clairement-mauro-icardi-a-se-trouver-un-nouveau-club_AV-202208110257.html
Мауро Икарди
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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