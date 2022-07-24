Гальтье заявил, что Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о ситуации с вратарями команды. Он заявил, что Джанлуиджи Доннарумма будет основным голкипером.

«Я понимаю, что Навас по-настоящему разочарован из-за сложившейся ситуации, однако рассчитываю на Кейлора как на нашего второго номера», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В прошедшем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 24 матчах за «ПСЖ», в которых пропустил 23 мяча. Контракт вратаря с парижский клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

На счету 35-летнего костариканца 24 пропущенных мяча в 26 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.