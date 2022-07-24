Гальтье заявил, что Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о ситуации с вратарями команды. Он заявил, что Джанлуиджи Доннарумма будет основным голкипером.
«Я понимаю, что Навас по-настоящему разочарован из-за сложившейся ситуации, однако рассчитываю на Кейлора как на нашего второго номера», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В прошедшем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 24 матчах за «ПСЖ», в которых пропустил 23 мяча. Контракт вратаря с парижский клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
На счету 35-летнего костариканца 24 пропущенных мяча в 26 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.
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|ПСЖ
|0
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|0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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