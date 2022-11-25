Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:27

Гальтье о том, что Мбаппе не ушел в «Реал»: «Дело не в деньгах, он просто любит «ПСЖ»

Гальтье считает, что Мбаппе остался в клубе не из-за денег
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье считает, что нападающий Килиан Мбаппе остался в клубе не из-за денег.

«У Мбаппе та же ситуация, что и у Месси. Когда игрок счастлив, ему незачем уходить. Чтобы быть счастливым, нужно наслаждаться. Когда игрок здорово проводит время на поле и чувствует, что выступает в команде, которая может побеждать и бороться за большие трофеи, то ему нет смысла уходить. Почему Мбаппе не ушел в «Реал»? Мбаппе остался не из-за денег. Думаю, Килиан просто любит «ПСЖ», — приводит слова Гальтье Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. Его контракт расситан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Marca
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: Мбаппе между Парижем и Мадридом: «ПСЖ», не «Реал»
Дрогба считает, что Мбаппе очень похож на бразильца Роналдо
Почеттино об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Выход из зоны комфорта поможет ему замахнуться на «Золотой мяч»
Клопп хочет, чтоб «Ливерпуль» подписал Мбаппе в январе
Блеск Месси и Неймара, падение «Ливерпуля» и немецкие сенсации. Итоги половины сезона в Европе, часть 2
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе
Мбаппе признался, что думал об уходе из сборной Франции из-за расизма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мауро Икарди выложил трогательный пост, посвященный Ванде Наре
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
28.12 00:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
28.12 00:00
Реймс – Ренн
 - : -
28.12 00:00
Труа – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости