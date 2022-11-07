Гальтье заявил, что повреждение Мбаппе не вызывает беспокойства

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал повреждение нападающего команды Килиана Мбаппе.

В матче 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (2:1) Мбаппе почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы и был заменен на 85-й минуте.

«Ничего серьезного. Мы видели новости о Кариме Бензема, но у Килиана ничего серьезного нет. Он играет постоянно, и в таком случае гораздо лучше не рисковать и попросить замену. Конечно, можно было оставить его на поле, но при этом была вероятность надолго выбыть из игры», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции и «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.