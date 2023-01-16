Гальтье о поражении «Ренну»: «ПСЖ» нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение в матче 19-го тура лиги 1 против «Ренна» (0:1).

— Возвращение той игры «ПСЖ», которую команда показывала до ЧМ — это вопрос времени?

— Это нужно срочно! Мы должны вернуть игру, взаимодействие между линиями. Мы знали, что матч будет тяжелым — так и получилось. Нам нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности. Нужно находить игроков глубоко в штрафной. Мы много работаем вхолостую: владеем мячом, но не создаем моменты — «Ренн» слишком комфортно оборонялся.

Не хочу говорить об этом [о том, что я обеспокоен], но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу причин, но чемпионат мира уже закончился. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны быть сыграны и не терять ритм.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, — сказал Гальтье после матча.

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.