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Гальтье о поражении «Ренну»: «ПСЖ» нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности»

Гальтье прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче против «Ренна»
Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение в матче 19-го тура лиги 1 против «Ренна» (0:1).

— Возвращение той игры «ПСЖ», которую команда показывала до ЧМ — это вопрос времени?

— Это нужно срочно! Мы должны вернуть игру, взаимодействие между линиями. Мы знали, что матч будет тяжелым — так и получилось. Нам нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности. Нужно находить игроков глубоко в штрафной. Мы много работаем вхолостую: владеем мячом, но не создаем моменты — «Ренн» слишком комфортно оборонялся.

Не хочу говорить об этом [о том, что я обеспокоен], но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу причин, но чемпионат мира уже закончился. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны быть сыграны и не терять ритм.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, — сказал Гальтье после матча.

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
Кристоф Гальтье
0
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Лига 1: «Монако» разгромил «Аяччо», «Ренн» победил «ПСЖ» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 1 : 2
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 0 : 3
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 1 : 1
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 7 : 1
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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