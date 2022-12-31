Главный тренер «ПСЖ»: «Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Марко Верратти.
«Я рад, что подписан новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», — цитирует тренера RMC Sports.
30-летний Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.
Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
10
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
11
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|
14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|- : -
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|- : -
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|- : -
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2