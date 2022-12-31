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Сегодня, 12:38

Главный тренер «ПСЖ»: «Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Марко Верратти.

«Я рад, что подписан новый договор. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти — один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», — цитирует тренера RMC Sports.

30-летний Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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