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Сегодня, 18:35

Главный тренер «ПСЖ»: «Травма голеностопа беспокоит Неймара до сих пор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье обеспокоен состоянием нападающего Неймара.

«Неймар получил травму голеностопа на чемпионате мира, которая беспокоит его до сих пор. Вернувшись, он все еще чувствовал боль. Сейчас Неймар прилагает много усилий, чтобы полностью восстановиться. Но пока не до конца восстановил гибкость своего голеностопа», — приводит слова тренера RMC Sport.

Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В этом сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Терем Моффи

Терем Моффи

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Жонатан Давид

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Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
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Реймс

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