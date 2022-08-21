Главный тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал о планах на оставшееся до окончания трансферного окна время

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о трансферных планах клуба до закрытия летнего окна.

«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня, имея при этом возможность ротировать состав во время матчей и между играми. Эти игроки должны быть технически оснащенными, так как «ПСЖ» очень часто играет против эшелонированной обороны», — цитирует Галтье Le10sport.com.

Он отметил, что клуб намерен прибрести еще нескольких игроков этим летом.

После двух туров лиги 1 «ПСЖ» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.