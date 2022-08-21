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Сегодня, 08:32

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал о планах на оставшееся до окончания трансферного окна время

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о трансферных планах клуба до закрытия летнего окна.

«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня, имея при этом возможность ротировать состав во время матчей и между играми. Эти игроки должны быть технически оснащенными, так как «ПСЖ» очень часто играет против эшелонированной обороны», — цитирует Галтье Le10sport.com.

Он отметил, что клуб намерен прибрести еще нескольких игроков этим летом.

После двух туров лиги 1 «ПСЖ» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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Основные источники исследования

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19%

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1
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2
 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
3
 ПСЖ 2 2 0 0 10-2 6
4
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
5
 Тулуза 2 1 1 0 4-1 4
6
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
7
 Монако 3 1 1 1 4-6 4
8
 Клермон Фут 2 1 0 1 4-7 3
9
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
10
 Монпелье 2 1 0 1 5-7 3
11
 Нант 3 0 2 1 2-3 2
12
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 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
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 Осер 2 0 1 1 3-6 1
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 Страсбур 2 0 1 1 2-3 1
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21.08 16:00
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