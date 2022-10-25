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Гальтье: «Мы знали, что Руис — сильный игрок, ему просто нужно было адаптироваться»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о полузащитнике клуба Фабиане Руисе.

«У Руиса была слабая физическая подготовка, когда он покидал «Наполи» и был вне состава. С ним нужно было набраться терпения, мы много говорили об этом и с Луишем Кампушем, и с самим игроком. Мы знали, что он сильный игрок, ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться. Вокруг него были большие ожидания. Фабиан — игрок, за которым мы следили долгое время. Даже если его первые игры не показали того уровня, на который все рассчитывали, он всегда пользовался доверием персонала и товарищей по команде. Мы знали, что его результаты будут постепенно улучшаться», — цитирует Calcio Mercato Гальтье.

26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.

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обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

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Реал

Ф2(0)

31%

1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

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1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Мне нравится играть с Верратти, он один из лучших»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 - : -
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 - : -
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
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