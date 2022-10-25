Гальтье: «Мы знали, что Руис — сильный игрок, ему просто нужно было адаптироваться»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о полузащитнике клуба Фабиане Руисе.

«У Руиса была слабая физическая подготовка, когда он покидал «Наполи» и был вне состава. С ним нужно было набраться терпения, мы много говорили об этом и с Луишем Кампушем, и с самим игроком. Мы знали, что он сильный игрок, ему просто нужно было время, чтобы адаптироваться. Вокруг него были большие ожидания. Фабиан — игрок, за которым мы следили долгое время. Даже если его первые игры не показали того уровня, на который все рассчитывали, он всегда пользовался доверием персонала и товарищей по команде. Мы знали, что его результаты будут постепенно улучшаться», — цитирует Calcio Mercato Гальтье.

26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.