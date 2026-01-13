Луис Энрике: «ПСЖ» играл блестяще, сделал все правильно и заслуживал победы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Парижа» (0:1) в 1/16 финала Кубка Франции.

«Думаю, разобрать игру довольно просто. Мы провели полноценный матч. Мы играли блестяще, сделали все правильно. Мы, безусловно, заслуживали победы. Но это спорт, где все решают голы. Они забили, мы — нет. Такой уж футбол. Тем не менее я очень горжусь командой — как в целом, так и каждым игроком в отдельности. Результат? Это больно. Он кажется несправедливым. Но нам придется это проглотить. Желаю «Парижу» удачи в дальнейшем пути. Честно говоря, я доволен тем, что увидел на поле», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«ПСЖ» выигрывал Кубок Франции в сезонах 2023/24 и 2024/25.