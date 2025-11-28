Луис Энрике: «Витинья растет, и команда тоже. Он особенный, непохожий на других»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру полузащитника Витиньи.

«Витинья растет, и команда тоже. Он особенный, непохожий на других. Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. Он невероятно много работает и проявляет настоящий характер», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В матче общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:3) 25-летний португалец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком. Главный тренер лондонцев Томас Франк после игры сказал, что именно Витинья получит «Золотой мяч» в 2026 году.

По итогам голосования за «Золотой мяч» — 2025 Витинья занял третье место. В сезоне-2025/26 в 18 матчах он забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.