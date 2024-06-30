Главный тренер «ПСЖ» Энрике не хочет расставаться с Руисом

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не хочет расставаться с полузащитником Фабианом Руисом, сообщает Footmercato.

По данным источника, руководство парижан хочет продать игрока этим летом. Однако Энрике выступает против его ухода.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Фабиан провел 21 матч, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Стоимость игрока — 30 миллионов евро.