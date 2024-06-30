Главный тренер «ПСЖ» Энрике не хочет расставаться с Руисом
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не хочет расставаться с полузащитником Фабианом Руисом, сообщает Footmercato.
По данным источника, руководство парижан хочет продать игрока этим летом. Однако Энрике выступает против его ухода.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Фабиан провел 21 матч, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Стоимость игрока — 30 миллионов евро.
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15
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16
|Осер
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17
|Анже
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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