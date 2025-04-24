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Сегодня, 17:30

Тренер «Ниццы» Эз — о матче с «ПСЖ»: «Даже если мы выложимся на 100 процентов, этого может оказаться мало»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ниццы» Франк Эз поделился ожиданиями от матча 31-го тура лиги 1 против «ПСЖ».

«Мы должны делать то, что у нас получается лучше всего. Мы прекрасно понимаем, что даже если выложимся на 100%, этого может оказаться мало», — приводит слова тренера Get French Football News.

Также Эз отметил, что с момента последней личной встречи (1:1) игра «парижан» во многих аспектах улучшилась.

«Во всех отношениях. В том, как они взаимодействуют, как делятся мячом, как разыгрывают мяч, как прессингуют. Все стало лучше, чем было в начале сезона», — добавил он.

Матч между командами состоится в пятницу, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.

«ПСЖ» дострочно стал чемпионом Франции. В турнирной таблице «парижане» лидируют с 78 очками, «Ницца» (51) располагается на пятой строчке.

Источник: Get French Football News
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
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 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
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18
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Страсбур – Сент-Этьен
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Гавр – Монако
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Лион – Ренн
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