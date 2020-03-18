Главный тренер «Монако» предложил признать сезон несостоявшимся

Главный тренер «Монако» Роберт Морено предложил признать сезон чемпионата Франции несостоявшимся, если он не будет доигран. Лидером с большим отрывом является «ПСЖ».

— На мой взгляд, если вы не можете закончить сезон, самое справедливое решение — свести на нет и начать все заново, как будто бы ни одна игра не была сыграна, — цитирует Морено Sport.es.

После 28 туров «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.