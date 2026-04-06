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Поконьоли — о Головине в матче с «Марселем»: «Он проделал отличную работу!»

Павел Лопатко

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина, который забил гол в ворота «Марселя» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции (2:1).

«Он был очень важен для нас, это очевидно, не только статистически, но и в открытой игре, потому что он отличный игрок между линиями. Он также хорошо оборонялся, продолжая в том же духе, что и в последних матчах. Он проделал отличную работу!» — цитирует Поконьоли клубная пресс-служба.

29-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 31 матче забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Александр Головин
ФК Монако
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«Монако» обыграл «Марсель» и одержал седьмую победу подряд, Головин забил гол

Александр Мостовой считает Головина лучшим футболистом России
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
3
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
4
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
5
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
6
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
7
 Ланс 7 3 1 3 14-11 10
8
 Брест 7 2 3 2 13-10 9
9
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
10
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
11
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
12
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
13
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
14
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
15
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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33 тур
34 тур
16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза 0 : 3
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ 1 : 3
17.10 21:45 Лилль – Брест 1 : 1
17.10 21:45 Труа – Ланс 1 : 3
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Г
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 4
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 7
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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