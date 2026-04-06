Поконьоли — о Головине в матче с «Марселем»: «Он проделал отличную работу!»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина, который забил гол в ворота «Марселя» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции (2:1).
«Он был очень важен для нас, это очевидно, не только статистически, но и в открытой игре, потому что он отличный игрок между линиями. Он также хорошо оборонялся, продолжая в том же духе, что и в последних матчах. Он проделал отличную работу!» — цитирует Поконьоли клубная пресс-служба.
29-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 31 матче забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
3
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
4
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
5
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
6
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
7
|Ланс
|7
|3
|1
|3
|14-11
|10
|
8
|Брест
|7
|2
|3
|2
|13-10
|9
|
9
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
10
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
11
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
12
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
13
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
14
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
15
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|0 : 3
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|1 : 3
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|1 : 1
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|1 : 3
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|7
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
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