Главный тренер «Монако»: «Нам нужно работать над тем, чтобы создавать больше моментов»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено остался доволен ничьей с «Дижоном» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Франции. По его словам, прогресс в игре команды очевиден.

— У меня хорошее ощущение, — цитирует AFP Морено. — Было тяжело после пропущенного гола. Но заработать ничью в Дижоне — это хорошо. Я сужу не только по последней встрече, а и по последним четырем играм. Мы не проигрываем. И на хорошем ходу. Команда становится более надежной, но нам нужно работать над тем, чтобы создавать больше моментов.