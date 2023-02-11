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Главный тренер «Монако» Клеман: «В матче с «ПСЖ» мы будем играть на победу»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Все мои игроки выходят на поле с желанием добиться победы и не играют только с установкой затормозить соперника. Они верят в себя и в своих партнеров по команде. Но это никогда не является гарантией, особенно когда вы играете с такими командами, как «ПСЖ». Нужно отметить, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы забить, но и не забываем об обороне. Нужно найти верный баланс, и в последнее время нам это удается. Одно я могу сказать точно, мы будем играть на победу, и нас ждет очень серьезный вызов», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Филипп Клеман
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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36 тур
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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