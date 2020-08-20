Главный тренер «Лиона» не исключил ухода лидеров из команды

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия заявил, что команду могут покинуть несколько игроков. Ранее команда уступила «Баварии» (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

— После нашего неожиданного успеха становится ясно, что наша команда заслуживала того, чтобы двигаться дальше, — цитирует Goal.com Гарсию. — У нас отличный состав. Если говорить о финансовых вопросах, то это к президенту клуба или спортивному директору, но лично мне не нужно было выходить в полуфинал Лиги чемпионов, чтобы понять, насколько хороши мои игроки. Останутся ли в команде лидеры? Кто знает, посмотрим, что произойдет.