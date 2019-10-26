Главный тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия на пресс-конференции допустил оговорку, которая вызвала гнев фанатов. Французский специалист перепутал название команды, так как раньше тренировал «Марсель». Оба клуба имеют в название «Олимпик» и сокращенно называются ОЛ и ОМ соответственно.

— Если мы добавим в качестве игры, фанаты будут за нас, потому что они любят ОМ. Они любят ОЛ, конечно. Они любят ОЛ... — сказал Гарсия.

? Quand Rudi Garcia confond l'OL avec l'OM ! pic.twitter.com/TrKhmxgwjj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 25, 2019

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