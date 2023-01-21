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Сегодня, 09:35

Главный тренер «Лиона» Блан объяснил недовольство некоторых игроков команды

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан отреагировал состояние футболистов своей команды. Он признался, что в клубе есть недовольные игроке.

«Мы не можем согласиться на все их запросы, но мы можем принять их во внимание», — приводит слова Лорана Блана RMC Sport.

Сообщалось, что футболисты «Лиона» недовольны сокращением своего игрового времени при том, что зимнее трансферное окно обещает быть насыщенным для «Лиона».

Клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков.

ФК Лион
Лоран Блан
0
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
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 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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ПСЖ – Реймс
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