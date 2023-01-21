Главный тренер «Лиона» Блан объяснил недовольство некоторых игроков команды

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан отреагировал состояние футболистов своей команды. Он признался, что в клубе есть недовольные игроке.

«Мы не можем согласиться на все их запросы, но мы можем принять их во внимание», — приводит слова Лорана Блана RMC Sport.

Сообщалось, что футболисты «Лиона» недовольны сокращением своего игрового времени при том, что зимнее трансферное окно обещает быть насыщенным для «Лиона».

Клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков.