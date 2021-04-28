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Главный тренер «Лилля» может возглавить «Ниццу»

20:06
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Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье получил предложение возглавить «Ниццу» со следующего сезона. Стороны ведут переговоры, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Галтье склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

«Лилль» лидирует в чемпионате Франции. После 34-х туров команда набрала 73 очка и на один балл опережает «ПСЖ». «Ницца» идет на 9-е месте (46 очков).

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