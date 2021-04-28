Главный тренер «Лилля» может возглавить «Ниццу»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье получил предложение возглавить «Ниццу» со следующего сезона. Стороны ведут переговоры, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Галтье склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

«Лилль» лидирует в чемпионате Франции. После 34-х туров команда набрала 73 очка и на один балл опережает «ПСЖ». «Ницца» идет на 9-е месте (46 очков).