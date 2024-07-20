Главный тренер «Лейпцига» Розе надеется на полноценный переход Симонса в команду
Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе надеется, что полузащитник Хави Симонс продолжит выступать за команду.
«Работаем над тем, что Симонс вернется в команду. Сохраняем оптимизм по этому вопросу. Сражаемся за него, я до сих пор считаю Хави нашим футболистом несмотря на то, что формально он еще не принадлежит клубу», — цитирует специалиста журналист Филипп Хайнц.
На данный момент нидерландец принадлежит «ПСЖ», в прошлом сезоне он выступал за «Лейпциг» на правах аренды.
В сезоне-2023/24 Симонс на правах аренды играл за «Лейпциг». Он сыграел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
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|Монако
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|0-0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
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|0
|0
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|0-0
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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|0
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|0-0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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34 тур
|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -
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