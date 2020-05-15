Глава УЕФА считает преждевременным завершение сезона во Франции

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что досрочное завершение сезона в чемпионате Франции является преждевременным решением. Руководство лиги приняло такой вариант в связи с запретом на любые спортивные мероприятия в стране до осени.

— Для меня это решение преждевременно, — цитирует L'Equipe Чеферина. — Оно никак не влияет на УЕФА. Я уважаю это решение, о котором с нами советовались, потому что оно было принято в содействии различных органов во Франции.