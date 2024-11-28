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Сегодня, 19:00

Гладилин рассказал о конкуренции Сафонова и Доннаруммы в «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начинает вытеснять итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Хорошо, когда есть два таких вратаря. Но, я не думаю. Доннарумма в рассвете сил, его вытеснить не так просто, у него большой потенциал. Я пока не вижу того, что Сафонов вытесняет его. Пока тренер дает возможность проявлять себя это хорошо, значит он верит в него», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

Сафонов сыграл второй матч подряд за французский клуб. В игре 12-го тура чемпионата против «Тулузы» (3:0) голкипер не пропустил ни одного мяча, а в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) он пропустил один мяч.

Источник: Vprognoze.ru
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
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Сафонов получил 3 балла от L'Equipe за игру с «Баварией»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
7
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
8
 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
9
 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
15
 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
16
 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
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Ренн – Сент-Этьен
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Брест – Страсбур
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ПСЖ – Нант
 - : -
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
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Гавр – Анже
 - : -
1.12 19:00
Лион – Ницца
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