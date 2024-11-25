GiveMeSport: Неймар получал от «ПСЖ» по 200 тысяч евро за общение с болельщиками
Бывший английский футболист Льюис Брайен заявил, что бразильский нападающий Неймар получал по 200 тысяч евро каждый раз, когда общался с фанатами после матчей во время выступлений за «ПСЖ».
«Самые невероятные бонусы в контрактах игроков? Я слышал одну историю от сотрудника «ПСЖ», с которым мы познакомились на тренерских курсах. Он рассказал, что в контракте Неймара с парижским клубом был пункт, согласно которому он получал по 200 тысяч евро после каждого матча, где благодарил болельщиков на трибунах!» — цитирует Брайена портал GiveMeSport.
Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. На данный момент 32-летний бразилец выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, куда перешел летом 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
5
|Ницца
|12
|5
|5
|2
|23-12
|20
|
6
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
7
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
8
|Реймс
|12
|5
|3
|4
|20-16
|18
|
9
|Ланс
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Сент-Этьен
|12
|4
|1
|7
|11-25
|13
|
14
|Гавр
|12
|4
|0
|8
|10-23
|12
|
15
|Ренн
|12
|3
|2
|7
|13-19
|11
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|14-19
|10
|
17
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|- : -
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|- : -
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|8
|1
|2