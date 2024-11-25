GiveMeSport: Неймар получал от «ПСЖ» по 200 тысяч евро за общение с болельщиками

Бывший английский футболист Льюис Брайен заявил, что бразильский нападающий Неймар получал по 200 тысяч евро каждый раз, когда общался с фанатами после матчей во время выступлений за «ПСЖ».

«Самые невероятные бонусы в контрактах игроков? Я слышал одну историю от сотрудника «ПСЖ», с которым мы познакомились на тренерских курсах. Он рассказал, что в контракте Неймара с парижским клубом был пункт, согласно которому он получал по 200 тысяч евро после каждого матча, где благодарил болельщиков на трибунах!» — цитирует Брайена портал GiveMeSport.

Неймар играл в «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. На данный момент 32-летний бразилец выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, куда перешел летом 2023 года.