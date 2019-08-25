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Гильермо Марипан: «Я пришел в «Монако», чтобы завоевать чемпионство»

14:43
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Защитник «Монако» Гильермо Марипан рассказал, какую цель преследует в этом сезоне. Марипан перешел в «Монако» летом 2019 года из испанского «Алавеса», в котором провел последние два сезона.

— Знаю, что я всего лишь второй чилиец в истории «Монако» — рассказал 25-летний игрок в интервью официальному сайту монегасков. — Первым был Пабло Контрерас, который принес команде чемпионство в 2000 году.

Я пришел сюда, чтобы повторить его достижение. Но сперва нам нужно быстро переломить череду неудач.

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