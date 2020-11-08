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Новости   //    Футбол   //    Франция

Гей и Керер получили травмы

00:18

«ПСЖ» в первом тайме матча 10-го тура чемпионата Франции против «Ренна» был вынужден сделать две замены. Полузащитник Идрисса Гей и защитник Тило Керер получили травмы, поэтому покинули поле.

Напомним, что сегодняшнюю игру пропустили из-за повреждений Кильян Мбаппе, Неймар, Мауро Икарди, Хуан Бернат, Марко Верратти, Преснель Кимпембе и Юлиан Дракслер.

ПСЖ — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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