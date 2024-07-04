Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» сравнил вратарей «ПСЖ» — итальянца Джанлуиджи Доннарумму и россиянина Матвея Сафонова.
— На Евро лучшим у итальянцев был Доннарумма. Пока он в такой форме, Сафонову в «ПСЖ» его не подвинуть?
— Сто процентов! Первый номер сборной Италии — это по-прежнему знак качества. И приговор для второго вратаря. К тому же Доннарумма действительно голкипер высочайшего класса. На больших турнирах играет шикарно. Опытнейший! Чего не скажешь о Сафонове. Хотя они ровесники.
— Обоим по 25 лет.
— Я искренне желаю Матвею удачи. Но в «ПСЖ» шансов у него немного. Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав.
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|ПСЖ
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2
|Монако
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|0-0
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3
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
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|0-0
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9
|Реймс
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|0
|0-0
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10
|Ренн
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|0-0
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11
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
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