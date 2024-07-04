Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» сравнил вратарей «ПСЖ» — итальянца Джанлуиджи Доннарумму и россиянина Матвея Сафонова.

— На Евро лучшим у итальянцев был Доннарумма. Пока он в такой форме, Сафонову в «ПСЖ» его не подвинуть?

— Сто процентов! Первый номер сборной Италии — это по-прежнему знак качества. И приговор для второго вратаря. К тому же Доннарумма действительно голкипер высочайшего класса. На больших турнирах играет шикарно. Опытнейший! Чего не скажешь о Сафонове. Хотя они ровесники.

— Обоим по 25 лет.

— Я искренне желаю Матвею удачи. Но в «ПСЖ» шансов у него немного. Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав.