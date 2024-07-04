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Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»

Александр Кружков
Обозреватель
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» сравнил вратарей «ПСЖ» — итальянца Джанлуиджи Доннарумму и россиянина Матвея Сафонова.

— На Евро лучшим у итальянцев был Доннарумма. Пока он в такой форме, Сафонову в «ПСЖ» его не подвинуть?

— Сто процентов! Первый номер сборной Италии — это по-прежнему знак качества. И приговор для второго вратаря. К тому же Доннарумма действительно голкипер высочайшего класса. На больших турнирах играет шикарно. Опытнейший! Чего не скажешь о Сафонове. Хотя они ровесники.

— Обоим по 25 лет.

— Я искренне желаю Матвею удачи. Но в «ПСЖ» шансов у него немного. Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Геркус
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 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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